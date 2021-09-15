Благодаря архивным документам Роспотребнадзор РТ установил точную дату своего образования

Сегодня профессиональный праздник у сотрудников Роспотребнадзора, 15 сентября празднуется День государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В честь этого в пресс-службе республиканского ведомства раскрыли новые данные из архивов.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану напомнили, что в первые годы существования Советской России (1917-1918) был рост заболеваемости населения инфекционными болезнями и увеличение смертности. Задачей органов здравоохранения была борьба с эпидемиями холеры, оспы, тифа и другими инфекционными болезнями и улучшение санитарно-бытовых условий жизни населения.

Для выполнения этих задач в сентябре 1920 года создали Народный комиссариат здравоохранения ТАССР. А 8 октября этого же года утвердили штат санитарно-эпидемиологического отдела при Наркомздраве ТАССР. В него вошли 32 человека: заведующий отделом, его помощники, лекторы-инструкторы, делопроизводители, санитарный инженер, инструкторы, регистраторы, инженер-строитель, чертежники. И именно эта дата считается днем рождения управления.

В ведомстве отметили, что санитарно-эпидемиологическая служба в республике образовалась на 2 года раньше, чем в России.

Управление Роспотребнадзора по республике ведет работу с архивными документами, ранее в его распоряжении была только копия протокола №8 Коллегии Наркомздрава ТАССР о создании санитарно-эпидемиологического отдела от 8 октября 1920 года, дата легла в основу датирования исторического отсчета татарстанского управления.

«И вот, спустя годы удалось найти уникальный архивный документ – протокол от 11 сентября 1920 №1 Коллегии Наркомздрава ТАССР под председательством Мухтарова, из которого следует, что доктор Россиянский был утвержден заведующим санитарно-эпидемиологическим отделом. А уже на 7-м заседании Коллегии Наркомздрава ТАССР 7 октября 1920 было решено, что при санитарно-эпидемиологическом отделе Наркомздрава необходима художественная мастерская для агитации населения и повышения его санитарной культуры», – рассказали в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 99-летием создания организации.