Путин направил телеграмму сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 99-летием создания организации. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ведомство, созданное в 1922 году, «внесло значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля, способствовало защите законных прав и интересов потребителей», отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня ведомство располагает мощным кадровым и техническим потенциалом, широкой сетью подразделений в регионах, что позволяет эффективно решать актуальные задачи. «Это особенно важно сейчас, когда наша страна, весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса», — написал Путин.

Он поблагодарил всех сотрудников и ветеранов за профессионализм и преданность делу. Глава государства выразил уверенность, что ведомство и его коллектив и впредь будут достойно выполнять свои профессиональные обязанности на благо России и ее граждан.