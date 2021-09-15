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15 сентября 2021  10:36

Путин направил телеграмму сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора

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Президент России Владимир Путин сегодня поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 99-летием создания организации. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ведомство, созданное в 1922 году, «внесло значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля, способствовало защите законных прав и интересов потребителей», отметил Президент. 

Глава государства подчеркнул, что сегодня ведомство располагает мощным кадровым и техническим потенциалом, широкой сетью подразделений в регионах, что позволяет эффективно решать актуальные задачи. «Это особенно важно сейчас, когда наша страна, весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса», — написал Путин. 

Он поблагодарил всех сотрудников и ветеранов за профессионализм и преданность делу. Глава государства выразил уверенность, что ведомство и его коллектив и впредь будут достойно выполнять свои профессиональные обязанности на благо России и ее граждан.

#роспотребнадзор #поздравление #владимир путин
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