Благодаря акции «Елка желаний» сбылась мечта девочки из Песчаных Ковалей

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов передал 16-летней Эвелине электронную книгу от имени Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Эвелина – творческая и увлеченная девочка. Она любит читать, рисовать, слушать музыку и интересуется графическим дизайном. Недавно она заняла первое место в конкурсе «Весенняя капель».

Традиционно акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более 3 тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.