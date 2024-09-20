Бизнесменам Татарстана рассказали об особенностях сотрудничества с Перу

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Торгпред России в Перу Павел Дорохин рассказал представителям татарстанских компаний о возможностях сотрудничества с этой южноамериканской страной. Провел онлайн-встречу замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер, сообщает пресс-служба ведомства.

В своем выступлении дипломат обратил внимание на то, что российский экспорт в Перу включает продукцию химической промышленности, машины и оборудование, сельскохозяйственные товары и сырье.

При этом торгпред подчеркнул, что перуанские компании не имеют полного представления о товарах из России. Соответственно, по его словам, наиболее эффективный способ выхода на перуанский рынок — это участие в профильных выставках, а также проведение рекламных кампаний в печатных и электронных изданиях.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Дорохин отметил, что при торгпредстве работает деловой клуб, с помощью которого проводятся видеоконференции с компаниями Перу, участвовать в которых могут и российские компании.

Перспективными направлениями российского экспорта он назвал, в частности, медицинское оборудование, энергетическую промышленность, информационные технологии, зерновые культуры и продукты химической промышленности.

«Особенностью бизнес-культуры в Перу является личное общение с партнерами, которое может происходить на профильных выставках», — уточнил торгпред.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).