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Бизнесменам Татарстана рассказали об особенностях сотрудничества с Перу
Торгпред России в Перу Павел Дорохин рассказал представителям татарстанских компаний о возможностях сотрудничества с этой южноамериканской страной. Провел онлайн-встречу замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер, сообщает пресс-служба ведомства.
В своем выступлении дипломат обратил внимание на то, что российский экспорт в Перу включает продукцию химической промышленности, машины и оборудование, сельскохозяйственные товары и сырье.
При этом торгпред подчеркнул, что перуанские компании не имеют полного представления о товарах из России. Соответственно, по его словам, наиболее эффективный способ выхода на перуанский рынок — это участие в профильных выставках, а также проведение рекламных кампаний в печатных и электронных изданиях.
Дорохин отметил, что при торгпредстве работает деловой клуб, с помощью которого проводятся видеоконференции с компаниями Перу, участвовать в которых могут и российские компании.
Перспективными направлениями российского экспорта он назвал, в частности, медицинское оборудование, энергетическую промышленность, информационные технологии, зерновые культуры и продукты химической промышленности.
«Особенностью бизнес-культуры в Перу является личное общение с партнерами, которое может происходить на профильных выставках», — уточнил торгпред.
Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
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