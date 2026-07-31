Бизнесмена из РТ осудили за хищение 2 млн по нацпроекту «Оздоровление Волги»

В Вахитовском районном суде Казани сегодня вынесли приговор Роману Землянскому – директору татарстанского производственно-коммерческого предприятия ООО «Энергополис». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере – в хищении средств из бюджета Татарстана. Роман Землянский – уроженец Ростовской области, живет в Республике Марий Эл.

По версии следствия, пользуясь служебным положением, Землянский искусственно завысил цену на строительство очистных сооружений в Зеленодольском районе республики, а часть выделенных средств присвоил. Деньги были выделены в рамках проекта «Оздоровление Волги».

Суммарный ущерб от действий Землянского составил 1 млн 835 тысяч рублей – именно на столько, как установило следствие, он завысил цену строительства. «Энергополис» должен был закупить и установить калитки на станциях очистных сооружений. Именно на эти работы Землянский и завысил цену.

Сам подсудимый вину отрицал. Сторона защиты даже ходатайствовала о возвращении дела прокурору, заявив о допущенных в процессе расследования нарушениях.

«В процессе предварительного расследования были допущены нарушения, и при составлении обвинительного заключения по делу эти нарушения приобрели фундаментальный, неустранимый в ходе судебного следствия характер», – выступал ранее в суде адвокат Землянского.

Одним из таких нарушений, по версии защиты, было то, что в обвинительном заключении не было указано, какие именно действия совершил Землянский для хищения средств.

В качестве меры пресечения ранее подсудимый находился под подпиской о невыезде. Сегодня Вахитовский районный суд Казани признал Землянского виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.