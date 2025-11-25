Калитки для очистных обошлись почти в 2 млн: как глава фирмы в РТ завысил стоимость работ
В Казани за мошенничество с проектом «Оздоровление Волги» судят жителя Марий Эл
Без малого 2 миллиона бюджетных рублей, выделенных по федеральному нацпроекту, ушли не на дело, а осели в кармане главы строительной фирмы. К такому мнению пришло следствие, когда разбиралось в деле о мошенничестве со строительством очистных сооружений в Зеленодольском районе РТ. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
«Завысил цену на калитки, а разницу присвоил»
В Вахитовском суде сегодня стартовало дело в отношении Романа Землянского, директора производственно-коммерческого предприятия ООО «Энергополис». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Роман – уроженец Ростовской области, живет в Республике Марий Эл, обвиняется в похищении средств из бюджета Татарстана. Женат, воспитывает двоих детей.
Сегодня в суд он пришел сам – на время следствия находится под подпиской о невыезде. Вместе с ним на процесс явились его адвокат, а также мужчина, назвавшийся слушателем. Обвинение было представлено помощником прокурора Вахитовского района Еленой Петровой.
На оглашение обвинения ушло около получаса. Выяснилось, что «Энергополис» – компания, где Землянский работает директором, занималась строительством очистных сооружений в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района РТ. На эти работы, в том числе из бюджета Татарстана, были выделены средства по федеральному проекту «Оздоровление Волги».
По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, Землянский искусственно завысил цену на строительство и часть выделенных средств присвоил.
«В рамках контракта КПК "Энергополис" обязалась выполнить работы по приобретению и установке на указанном объекте калиток. Цену на выполнение данных работ он завысил», – зачитала Елена Петрова.
По версии следствия, суммарный ущерб от действий Землянского составляет 1 млн 835 тысяч рублей – именно на столько, по версии следствия, он завысил цену строительства. Сам Роман Землянский свою вину не признал.
«В результате преступления пострадал бюджет республики»
Свои показания Роман Землянский дал в самом конце судебного следствия, сегодня же сторона защиты заявила ходатайство о возврате дела прокурору.
«В процессе предварительного расследования были допущены нарушения, и при составлении обвинительного заключения по делу эти нарушения приобрели фундаментальный, неустранимый в ходе судебного следствия характер», – рассказал суду адвокат Землянского.
Далее адвокат раскрыл в своем ходатайстве каждое из нарушений. По мнению защиты, в материалах дела неверно указан потерпевший – на данный момент это ГКУ ГИСУ РТ, потому что деньги «Энергополису» были выделены именно оттуда. Однако сторона защиты акцентирует внимание на том, что ГИСУ лишь оперирует средствами из бюджета республики.
«Необоснованно в деле не признаны потерпевшими Российская Федерация и ее субъект – Республика Татарстан. Реальный имущественный ущерб был нанесен бюджету РТ», – рассказал суду адвокат.
Кроме того, он отметил, что в обвинительном заключении не указано, какие именно действия совершил Землянский для хищения средств.
Сторона обвинения выступила против ходатайства, назвав обвинительное заключение полным и точным. Она отметила, что сам подсудимый согласился с обвинением, заявив, что оно ему понятно, и вину не признал.
Судья решил, что ходатайство преждевременное – на данный момент о каких-либо недостатках обвинения говорить рано, сначала нужно исследовать доказательства.