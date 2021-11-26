Бизнесмен Ахметов назвал ложью слова Зеленского о причастности к подготовке переворота

Украинский миллиардер Ринат Ахметов назвал не соответствующим действительности заявление Президента Украины Владимира Зеленского о попытке окружения бизнесмена втянуть его в готовящийся государственный переворот. Позицию предпринимателя раскрыла пресс-служба основанном им компании «Систем Кэпитал Менеджмент», передает РБК.

«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом», — подчеркнул Ринат Ахметов (Украина не признает произошедшее в 2014 году присоединение Крыма к России, как и многие другие страны — прим. Т-и).

Миллиардер пообещал и впредь «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».

«И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — добавил Ахметов, намекая на инициативы Зеленского, направленные на борьбу с олигархами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Зеленский рассказал о подготовке на Украине государственного переворота, который может состояться 1 декабря.