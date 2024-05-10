Бизнес-сообщество Татарстана хочет обратиться в Кабмин РФ по проблеме платежей с Китаем

Татарстанские предприниматели и предприятия хотят обратиться в Правительство РФ по проблеме платежей с Китаем — с начала года более десятка китайских банков блокируют операции в юанях из России. Об этом рассказали в Промышленном кластере Татарстана.

Отмечается, что в последние недели ситуация обострилась — 90% российских платежей не доходят до КНР, заявили участники онлайн-совещания, в котором приняли участие представители более 60 компаний и банковского сообщества.

«Страдают наши предприятия — от крупных до малых. Все, кто связан с импортом и экспортом, закупает материалы, комплектующие, оборудование и прочее. Есть проблема с недопоставкой товаров. Много обращений от предпринимателей ко мне, в Промышленный кластер Татарстана, в Минпром и структуры поддержки», — сказал инициатор встречи — депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин.

Предприятия пытаются решить вопрос разными путями: они проводят платежи через российские банки-партнеры или агентства-посредники, однако у них высокие проценты — до 5-6%, жесткие требования по оборотам и т. д. Кроме того, есть вариант работы через гонконгских партнеров или открытие филиалов в Китае или дружественных странах.

Сергей Майоров Фото: Промышленный кластер РТ

«Замалчивать нельзя. От этого страдают прибыль предприятий, страдают бюджеты всех уровней», — подчеркнул председатель правления Промышленного кластера РТ, советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров.

Было решено подготовить обращения от бизнес-сообщества, которые будут направлены в Правительство РФ.