Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Мы плотно работаем с военкомом»

Аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана работает с обращениями представителей малого и среднего бизнеса, поступающими в связи с мобилизацией. Об этом сообщил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на XII заседании Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

«На сегодняшний день ситуация действительно непростая. Малое и среднее предпринимательство в связи со сложившейся обстановкой задает вопросы. В первую очередь, не в наш адрес: они носят общефедеральный характер и, естественно, связаны с частичной мобилизацией», — отметил Абдулганиев. Однако подчеркнул: «Мы точно так же очень плотно работаем с нашим военкомом».

По словам уполномоченного, сотрудники аппарата при поступлении запросов и напрямую, и через военкоматы разъясняют предпринимателям ту информацию, которая доводится до них.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», депутаты Государственной Думы РФ работают над законопроектом, который позволит мобилизованным сохранить бизнес. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Продолжается частичная мобилизация, и к нам, депутатам, поступают обращения от предпринимателей, которые намерены защищать Родину. Однако они сталкиваются с юридическими проблемами: сейчас согласно законодательству военнослужащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц (исключение: когда непосредственное участие в управлении входит в должностные обязанности)», — написал парламентарий.

Депутаты предлагают расширить закон, сохранив за мобилизованными возможность оставаться в статусе индивидуального предпринимателя, участвовать в управлении организациями через доверенных лиц. Это позволит сохранить бизнес, рабочие места, а также снимет необходимость оперативного решения юридических вопросов в случае мобилизации гражданина.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.