Максим Топилин: Готовится законопроект, который позволит мобилизованным сохранить бизнес

Депутаты Государственной Думы РФ работают над законопроектом, который позволит мобилизованным сохранить бизнес. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Продолжается частичная мобилизация, и к нам, депутатам, поступают обращения от предпринимателей, которые намерены защищать Родину. Однако они сталкиваются с юридическими проблемами: сейчас согласно законодательству военнослужащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц (исключение: когда непосредственное участие в управлении входит в должностные обязанности). Но предприниматели хотят участвовать в мобилизации, сохранив бизнес», — написал парламентарий.

Депутаты уверены, что необходимо искать выход из этой ситуации. По словам Топилина, он сейчас вместе с коллегами из других фракций — Станиславом Наумовым (ЛДПР), Александром Деминым («Новые люди»), Сергеем Казанковым (КПРФ) и Михаилом Делягиным («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — работает над законопроектом, который позволит мобилизованным или их доверенным лицам заниматься предпринимательством.

«Мы предлагаем расширить закон, сохранив за мобилизованными возможность оставаться в статусе индивидуального предпринимателя, участвовать в управлении организациями через доверенных лиц», — пояснил депутат. В случае принятия эта новелла позволит сохранить бизнес, рабочие места, а также снимет необходимость оперативного решения юридических вопросов в случае мобилизации гражданина.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».