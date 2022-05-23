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Ру Тат
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Экономика
23 мая 2022  18:16
Эльвира Зайнулина

Бизнес-омбудсмен РТ за год получил 3,6 тыс. обращений от предпринимателей

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В 2021 году в адрес бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева поступило 3,6 тыс. обращений от предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики. 

«Мы оперативно реагируем на поступающие обращения от предпринимателей и оказываем им необходимую юридическую консультацию, вплоть до защиты их интересов на судебных заседаниях. Наша задача на 2022 год – продолжить наметившийся положительный тренд по снижению административного давления на бизнес», – отметил он.

По его словам, сотрудники общественной приемной бизнес-омбудсмена приняли участие в 52 выездных проверках, а также в 100 судебных спорах. «По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в начале 2021 года нами с привлечением бизнес-сообществ и федеральных контрольно-надзорных органов были проанализированы факторы, которые приводят к увеличению административного давления на бизнес, проработаны меры по устранению выявленных рисков и даны предложения по расширению профилактических мероприятий, в том числе замене штрафов на предупреждения», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республика по итогам прошлого года заняла четвертое место среди регионов России в индексе административного давления на бизнес. Татарстан опередили Адыгея, Удмуртия и Смоленская область. 

 

 

 

 

 

#бизнес-омбудсмен #предприниматели
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