Бизнес-омбудсмен РФ предлагает снять с самозанятых часть ограничений

Предусмотренные для самозанятых граждан ограничения по видам деятельности должны быть отменены. Также им следует разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования. Эти предложения содержатся в материалах, подготовленных к ежегодному докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова Президенту России Владимиру Путину.

«Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год. Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы „обеления“ рынка труда в России», — цитирует материалы к докладу ТАСС.

Речь идет, в частности, о действующем сейчас запрете реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке, и перепродавать товары, за исключением бывших в употреблении. К тому же самозанятым нельзя заниматься медицинской деятельностью, перевозкой пассажиров и багажа легковым такси — из-за невозможности получить лицензию.

Помимо прочего, самозанятые граждане лишены права «добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования». На это обратила внимание участвовавшая в подготовке материалов общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Госдумы предложил повысить лимит доходов для самозанятых при условии наличия детей.