Депутат Госдумы предложил повысить лимит доходов для самозанятых при наличии детей

Установленный ранее лимит доходов для самозанятых граждан необходимо повысить при условии наличия у них детей. С таким предложением депутат Государственной Думы России Василий Власов обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову.

Сейчас самозанятые платят налог по ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. При этом их доход в течение года не должен превышать 2,4 млн рублей.

Однако, по мнению парламентария, имеющийся лимит не учитывает наличие или отсутствие у самозанятого детей. Многодетный самозанятый родитель и бездетный гражданин находятся в равных условиях.

«В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина», — цитирует послание депутата министру телеканал RT.

На данный момент число самозанятых граждан в России превысило 2 млн человек. Ранее Правительство РФ упростило процедуру оформления льготных займов для самозанятых, о чем сообщало ИА «Татар-информ».