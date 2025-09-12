Бизнес-ассоциации Нижегородской области поддержали инициативу о запрете вейпов

Крупнейшие бизнес-объединения Нижегородской области выступили за запрет продажи вейпов, предложенный губернатором региона Глебом Никитиным. Об этом сообщает «Время Н».

По итогам совещания, проведенного министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максимом Черкасовым, была подписана публичная оферта о добровольном отказе от реализации никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей, а также устройств для их использования.

В обсуждении приняли участие представители «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России». Черкасов отметил, что закон о запрете вступит в силу после внесения изменений в федеральное законодательство, однако уже сейчас бизнес по поручению губернатора начинает добровольно исключать вейпы из ассортимента.

Павел Солодкий («Деловая Россия») подчеркнул вред электронных сигарет для подростков и призвал предпринимателей поддержать инициативу, несмотря на возможные финансовые потери. Александр Пушкин (ТПП) заявил о готовности оказать информационную поддержку бизнесу, а Ирина Садовникова («Опора России») отметила, что организация поможет в создании безопасной среды и формировании здорового образа жизни.

Кроме того, в Минпроме уточнили, что ведомство контролирует рынок вейпов и передает сведения о нарушителях в Роспотребнадзор. К подписанию оферты приглашаются и другие общественные объединения региона.