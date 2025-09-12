Депутат Гусев предложил приравнять продажу вейпов к распространению наркотиков

Ответственность за продажу вейпов в России должна быть аналогична наказанию за распространение наркотиков. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на пресс-конференции в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что одного запрета недостаточно, необходимо увеличить ответственность за употребление и продажу этих самых вейпов за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам. Вейпы – это наркотики. И ответственность за них, за употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков», – заявил депутат.

По словам парламентария, медицинские исследования показывают, что употребление вейпов повышает риск онкологических заболеваний и смертность.