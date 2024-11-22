Биткоин снова пробил исторический максимум: цена превысила 99 тыс. долларов

22 ноября в 6:20 мск стоимость биткоина снова установила новый исторический максимум. Согласно данным котировок на бирже Binance, цена этой криптовалюты достигла 99,199 тыс. долларов.

Отметим, что за последние 15 дней биткоин подорожал на 29,8%. Напомним, что еще 6 ноября в 23:58 мск его цена достигла 76,4 тыс. долларов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что у криптовалюты «большое будущее», и он планирует погасить госдолг Штатов с помощью нее, писали «Известия».

Причем 20 ноября сообщалось, что будущий американский лидер ведет переговоры с представителями криптовалютной индустрии насчет создания новой должности в Белом доме, посвященной политике в области цифровых активов. По данным агентство Bloomberg, собеседование с потенциальными кандидатами прошло в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Однако сама команда Трампа пока не давала никаких официальных комментариев.