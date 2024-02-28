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Экономика 28 февраля 2024 11:32

Биткоин превысил отметку в 58 тыс. долларов впервые с ноября 2021 года

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Стоимость биткоина сегодня достигла отметки 58,6 тысячи долларов. Таких показателей он не достигал с ноября 2021 года, следует из данных площадки Coindesk.

В ходе торговой сессии стоимость биткоина поднималась на 3,84% и достигла максимума к 11.04.

27 февраля, напомним, была преодолена планка в 57 тысяч долларов.

#биткоины
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