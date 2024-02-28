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Биткоин превысил отметку в 58 тыс. долларов впервые с ноября 2021 года
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Стоимость биткоина сегодня достигла отметки 58,6 тысячи долларов. Таких показателей он не достигал с ноября 2021 года, следует из данных площадки Coindesk.
В ходе торговой сессии стоимость биткоина поднималась на 3,84% и достигла максимума к 11.04.
27 февраля, напомним, была преодолена планка в 57 тысяч долларов.
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