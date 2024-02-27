Биткоин стоил больше 57 тыс. долларов впервые с ноября 2021-го

В 5:00 27 февраля биткоин (BTC) стоил больше 57 тыс. долларов (+10% за минувшие сутки). Причем в 8:50 данная криптовалюта торговалась по 56,1 тыс. долларов — это максимальная стоимость «битка» с ноября 2021-го. Отметим, что максимальный курс биткоина за всю его историю зафиксирован 10 ноября 2021-го — 68,7 тыс. долларов.

Добавим, что утром, 26 февраля, биткоин торговался ниже 51 тыс. долларов. Однако потом начался резкий рост (+7 тыс.), пишет РБК. Капитализация биткоина превысила 1,1 трлн долларов, по данным Coinmarketcap.

Индекс страха и жадности крипторынка составил 79 баллов из 100 («экстремальная жадность»). Отметим, что страхом называют момент, когда инвестор под воздействием эмоций массово продает активы, создавая панику на рынке, а жадность — активными покупками.