«Бить точечно, использовать пехоту»: командир о тактике боев на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участник специальной военной операции из Набережных Челнов с позывным Опер не получал повестку по частичной мобилизации, но сам пришел в военкомат. Около двух лет он находится «за ленточкой». А сейчас вернулся на малую родину в краткосрочный отпуск.

«Повестку я не дожидался. Сам хотел в зону СВО. Не получая повестки, я пришел в военкомат», — рассказал военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Опер — ветеран боевых действий. По его словам, у него была хорошая школа подготовки — это 26-й отдельный отряд специального назначения «Барс». На выполнение задач выезжал в Чечню и Ингушетию. Поэтому понимал, что его опыт в ходе спецоперации понадобится. После прибытия в часть его сразу поставили командиром.

Рассказал челнинец и о своем видении противника. «Враги более жестокие, и они действуют, как террористы. Это намного тяжелее. Они прикрываются мирным населением. По этой причине мы и движемся медленнее, не так быстро, как хотелось бы. Приходится бить точечно, использовать пехоту. Наемники с других стран агрессивные, неадекватные, они приезжают туда, как на сафари, стреляют в мирных жителей», — заявил он.

Военный признался, что в первое время было тяжело. Но потом бойцы научились определять прилеты. «Стали понимать, откуда летит и куда летит, то есть у нас уже выработалась реакция. Мы примерно понимаем, когда нам надо уйти в укрытие, а когда можно еще работать», — пояснил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рассказал татарстанец и про боевых товарищей. «Патриотизм у нас в крови, я так считаю. Я не скажу, что у нас ребята бесстрашные, то есть боимся мы все, у каждого есть страх. Но все мы преодолеваем этот страх и далее работаем, несмотря ни на что. Ребята все подготовленные, психологически устойчивые. У нас самые лучшие ребята. Самые-самые лучшие, которыми можно гордиться», — выразил уверенность он.

Поблагодарил боец всех и за шефскую помощь. «От населения, ото всех мы чувствуем поддержку. Гуманитарка к нам постоянно поступает, письма мы тоже читаем от детишек. Сладостей поступает очень много, еды много поступает, одежды. От города огромная помощь идет. Сладости, если честно, уходят быстро. Когда находишься на позициях, в основном только сладости и ешь. Как-то более успокаивает что ли, настроение повышает. В основном шоколадки», — рассказал Опер.

Военный поблагодарил за поддержку жителей и власти города, школы, детей и добавил, что победа обязательно будет за российскими бойцами.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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