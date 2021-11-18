Биоразлагаемая упаковка и сжиженный газ: ОЭЗ «Алабуга» пополнилась новыми инвестпроектами

В особой экономической зоне «Алабуга» будут реализованы пять новых инвестиционных проектов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил глава района Рустем Нуриев.

«В этом году ОЭЗ заключены соглашения с новыми компаниями. С компанией „РариТЭК СПГ“ — по производству сжиженного природного газа. Общий объем инвестиций в проект составит 800 млн рублей, предполагается создать 38 рабочих мест. Начало строительства запланировано на 2022 год», — отметил собеседник агентства.

Предприятие «Аконит-Алабуга» откроет завод по производству металлических конструкций объемом 4,8 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций составил 767 млн рублей, будет создано 103 рабочих места.

Компания «Сибтрак» намерена производить специализированные грузовые транспортные средства. Объем инвестиционных вложений в проект — 1,9 млрд рублей с созданием 122 рабочих мест.

С «Хухтамаки Файбер Алабуга» подписано соглашение по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна. Производственная мощность проекта — 130 млн упаковок в год. Объем частных инвестиций составит 1,4 млрд рублей, для 35 человек появится возможность трудоустройства .

На стадии заключения соглашения находится второй проект компании «Данафлекс-Алабуга» — это производство пленки для перерабатываемой упаковки от компании «Данафлекс». Планируемый объем производства — 50 тыс. тонн. Объем инвестиций — 4,5 млрд рублей, дополнительно будет создано 230 рабочих мест.

«Несомненно, промышленное производство является доминирующим направлением развития экономики района. По оценке 2021 года объем инвестиций в целом по району составит 23,9 млрд рублей», — резюмировал глава Елабужского района РТ.