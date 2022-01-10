Биолог спрогнозировала, как будет развиваться в России ситуация с «омикроном»

Нового всплеска коронавирусной инфекции в ближайшее время можно ожидать в России в связи с распространением штамма «омикрон», считает известный биолог, главный научный сотрудник Медико‑Генетического Научного Центра РАМН (Москва), профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Об этом сообщает «Российская газета».

«Нет никаких сомнений, что „омикрон“ распространится по России. Мы имеем по крайней мере две подтвержденных вспышки, связанных с внутренней передачей этого штамма — в Нижнем Новгороде и Петербурге», — заявила Баранова в своем YouTube-канале

По ее словам, «омикрон» обнаружен у людей, которые никуда не ездили. Это означает, что штамм распространяется в стране. События в других странах развиваются по этому же сценарию, подчеркивает биолог.

Она напомнила, что в США после рождественских праздников зафиксировали рекордный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией — в день более 1 миллиона случаев. Небольшую скидку биолог делает на то, что «накопленная» за праздники статистика, так как информация поступали с запозданием о новых случаях инфицирования.

Кроме того, на Кипре обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Высокая заразность «омикрона» при этом несет серьезную угрозу, подчеркивает специалист. Анча Баранова рекомендует россиянам в связи с этим ограничить на ближайшее время социальную активность и по возможности оставаться дома.

«Лучшая стратегия сейчас — постараться изолироваться. Понятно, что это не всегда возможно — люди выходят на работу и учебу после праздников, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактов», — предупредила биолог.