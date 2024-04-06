Биолог Ризванов: К сожалению, мы можем столкнуться с биотерроризмом

Человечество может столкнуться с созданием биологического оружия террористической направленности, в том числе и из-за относительной простоты его разработки. Об этом предупредил доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета, академик-секретарь Академии наук РТ Альберт Ризванов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Терроризм — это неизбирательное уничтожение людей. С этой точки зрения биологическое оружие, действительно, может стать проблемой. Потому что для террористов неважно, кто пострадает», — констатировал ученый в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Таким образом Ризванов противопоставил образ действия террористов тому, как ведут себя власти различных государств. Последние с опасением относятся к биологическому оружию из-за его неизбирательности, отметил он в том же интервью.

«В отличие от ядерных программ, биологические разработки можно делать в очень ограниченном пространстве с не очень большим бюджетом, особенно если у людей отсутствую этические тормоза. К сожалению, мы можем столкнуться с биотерроризмом», — заключил исследователь.