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Биолог Ризванов: К сожалению, мы можем столкнуться с биотерроризмом
Человечество может столкнуться с созданием биологического оружия террористической направленности, в том числе и из-за относительной простоты его разработки. Об этом предупредил доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета, академик-секретарь Академии наук РТ Альберт Ризванов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Терроризм — это неизбирательное уничтожение людей. С этой точки зрения биологическое оружие, действительно, может стать проблемой. Потому что для террористов неважно, кто пострадает», — констатировал ученый в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
Таким образом Ризванов противопоставил образ действия террористов тому, как ведут себя власти различных государств. Последние с опасением относятся к биологическому оружию из-за его неизбирательности, отметил он в том же интервью.
«В отличие от ядерных программ, биологические разработки можно делать в очень ограниченном пространстве с не очень большим бюджетом, особенно если у людей отсутствую этические тормоза. К сожалению, мы можем столкнуться с биотерроризмом», — заключил исследователь.
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