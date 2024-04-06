Профессор Ризванов рассказал, можно ли использовать в виде биооружия «боевых» комаров

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Биологическое оружие в виде «боевых» комаров малоэффективно и неприменимо. Такое мнение доктор биологических наук, профессор, секретарь-академик Академии наук РТ Альберт Ризванов высказал в «Интервью без галстука», которое опубликовали на сайте «Татарстан 24».

«Как оружие это неприменимо, потому что всегда понятно, откуда это прилетело, тогда ударят другим оружием. Никто не будет работать по симметричной схеме и взращивать своих комаров», — посчитал специалист.

Он отметил, что хоть страны и занимаются разработкой искусственных вирусов с заданными свойствами, работы ведутся достаточно вяло.

«Биологическое оружие обладает крайне низкой избирательностью. Применив его по отношению к врагу, есть риск, что оно срикошетит», — объяснил Ризванов.