Биолог рассказал, обязательно ли обрезать ветки осенью

Обрезать деревья и кустарники в саду можно после листопада или весной до начала распускания почек. Об этом рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1».

«Опасно, потому что, например, мы обрежем дерево или куст, но пройдет ледяной дождь, налипнет снег, и оставшиеся ветки обломятся, потом останется только один пенек», – констатировал специалист.

Он уточнил, что в Москве и Подмосковье обрезку проводят весной, исключением является только малина. «Ветки малины можно обрезать осенью, а остальные молодые побеги подвязать, чтобы их не поломал снег. Нужно также смотреть на сорта малины, ежевики, потому что есть капризные виды», – объяснил биолог.

Воробьев также рекомендовал утеплить почву собранными листьями, а убрать их весной – после того, как корни успешно перезимуют. В свою очередь деревья следует подготовить к зиме, удобрив органическими материалами, заключил он.