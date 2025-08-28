Агроном объяснил, как подготовить газон и грядки к холодам

Перед наступлением осени агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» рассказал, как подготовить почву на даче к холодам.

Отдельно он остановился на подготовке газона, откуда необходимо обязательно убрать траву. По его словам, ее надо перенести на грядки, а почву – подпитать минеральными удобрениями.

«Здесь лучше использовать фосфорно-калийные удобрения, из наиболее доступных – древесная зола, суперфосфат, доломитовая мука», – пояснил специалист.

Овощные грядки в свою очередь тоже стоит накрыть каким-то мульчирующим материалом. Это могут быть привычные опавшие листья, но «листья от яблонь и груш, если они поражены вредителями и болезнями, лучше закапывать, чтобы они не становились источником болезней», уточнил он.

Освободившиеся грядки можно засеять сидератами (их еще называют улучшителями почвы или зелеными удобренями). Это горчица, гречиха, пшеница, рожь, ячмень, которые оздоравливают почву и обогащают ее азотом.

Когда сидераты вырастут до 15−20−25 сантиметров, их перекапывают и заделывают в почву, чтобы они там перегнили и обогатили грунт питательными веществами».

«Также обогащает почву азотом однолетний люпин и фацелия. Фацелия очень хорошо цветет, ее тоже можно перекапывать», – добавил Воробьев.