Биолог Баранова: Из-за Covid-19 средняя продолжительность жизни сократится на десять лет

Основным сценарием развития событий с пандемией коронавируса Covid-19 является сокращение средней продолжительности жизни людей на десять лет. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает РИА Новости.

«Основной сценарий сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять», — предупредила доктор биологических наук.

По словам биолога, молодые люди с хорошим иммунитетом будут справляться с коронавирусом SARS-CoV-2 или с множественными иммунизациями от него. Но у пожилых людей к обычным заболеваниям добавится еще одна болезнь — Covid-19, что и приведет к сокращению средней продолжительности жизни.

«У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», — констатировала Баранова. При этом она отметила, что остается вероятность естественного ослабления патогена. К тому же и люди, по словам специалиста, через два или три поколения благодаря естественному отбору «в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по оценке инфекциониста Евгения Тимакова пандемия Covid-19 продлится еще как минимум год.