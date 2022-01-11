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Спорт
11 января 2022  18:57
Артур Халилуллов

Билялов, Кэмпфер, Кагарлицкий и еще два игрока основы «Ак Барса» не сыграют против СКА

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Казанский «Ак Барс» сегодня сыграет против питерского СКА без пяти игроков основного состава. Матч пропускают основной голкипер Тимур Билялов, защитники Стивен Кэмпфер и Никита Лямкин, а также форварды Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Петров и Николай Коваленко.

Напомним, что сегодня в 19:30 по московскому времени «Ак Барс» сыграет в Санкт-Петербурге против местного СКА.

Ранее бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев заявил, что в казанском клубе не всё в порядке.

#Ак барс #кхл #хоккей
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