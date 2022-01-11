Билялов, Кэмпфер, Кагарлицкий и еще два игрока основы «Ак Барса» не сыграют против СКА
Казанский «Ак Барс» сегодня сыграет против питерского СКА без пяти игроков основного состава. Матч пропускают основной голкипер Тимур Билялов, защитники Стивен Кэмпфер и Никита Лямкин, а также форварды Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Петров и Николай Коваленко.
Напомним, что сегодня в 19:30 по московскому времени «Ак Барс» сыграет в Санкт-Петербурге против местного СКА.
Ранее бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев заявил, что в казанском клубе не всё в порядке.