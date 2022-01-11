Плющев об игре «Ак Барса»: «В казанском клубе не все в порядке»

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев высказался о положении дел в казанском клубе перед сегодняшним матчем команды Квартальнова против питерского СКА.

«Клуб из Казани продолжает свою выездную серию. Игра в Санкт-Петербурге будет уже четвертой гостевой за последние восемь дней. Бесспорно, поездка в Сибирь и на Дальний Восток не может бесследно сказаться на игре команды. Победа по буллитам в Хабаровске и поражение во Владивостоке говорят, что в стане казанского клуба не все в порядке. Все-таки команда, которая претендует на Кубок Гагарина, не имела права так играть против тех, кто находится за пределами зоны плей-офф», — приводит слова Плющева Vseprosport.ru.

После 47-ми матчей команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, опережая уфимский «Салават Юлаев» на два очка. В последней игре казанцы проиграли (2:4) «Адмиралу» во Владивостоке. «Ак Барс» прервал серию из четырех побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ.