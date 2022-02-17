Билялов и Воронков вышли на тренировку с основным составом сборной перед полуфиналом ОИ

Хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Дмитрий Воронков вышли на тренировку с основным составом сборной России по хоккею перед полуфинальным матчем Олимпиады – 2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Всего в тренировке приняли участие 23 хоккеиста, среди которых два нынешних хоккеиста казанского клуба (Билялов и Воронков), а также два бывших (Владимир Ткачев и Станислав Галиев).

Напомним, в 1/2 финала хоккейного турнира наша национальная команда сыграет против сборной Швеции. Встреча состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени.

Ранее редакция ИА «Татар-информ» рассказала о том, почему в полуфинале Олимпиады подопечных Алексея Жамнова будут ждать большие трудности.