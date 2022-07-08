Билялетдинов высказался об ультиматуме «Матч-ТВ» против Кубка РПЛ

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» решение телеканала «Матч-ТВ» выдвинуть требование к РПЛ отказаться от идеи проведения Кубока лиги.

«Знаете, я к ультиматумам отношусь как к обоюдоострому оружию. Это может привести к встречному движению и разрыву контракта. Но если этот разрыв произойдет, то я за поиск федерального и общедоступного телеканала в качестве замены. Мое мнение, что "Матч ТВ" зря выступили с этим заявлением. Видимо, для них финансовые интересы перевешивают зрительские», – заявил специалист в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о разногласиях РПЛ и телеканала «Матч-ТВ» по вопросу создания Кубка лиги. Телеканал угрожает разорвать контракт с РПЛ, если турнир будет реализован.