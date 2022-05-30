Билялетдинов: В «Рубине» испытал много критики, модный был сериал «Физрук»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Татар-информу» оценил физическое состояние казанского клуба на финише сезона в РПЛ. Напомним, команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и вылетела в ФНЛ.

«Могу бросить такую мысль, что мотивация должна опираться на хорошую функциональную подготовку, одним желанием и сжатыми зубами матчи не вытаскивают. Я в «Рубине» очень много испытал в свой адрес критических формулировок. Модный был сериал тогда «Физрук». Многих тренеров в физруков записывали. А между прочим, вы посмотрите, именно за счет физики «Реал» вытянул полуфинал Лиги чемпионов у «Сити». Движением они «Манчестер» просто задавили.

База, правильная функциональная подготовка. Значит, «Рубину» не хватило мощи до последней минуты в матче с «Уфой», хотя пенальти мог все исправить, здесь целый комплекс. Нельзя сказать, что мы вот сейчас поиграем, мяч попинаем и будем в тонусе. Да, будешь в тонусе по 15-20 минут. Может, на две-три игры мастерства тоже хватит, а потом поплывешь вниз, вон как «Арсенал» тульский», - заявил Билялетдинов нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ринатом Билялетдиновым.