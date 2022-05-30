Билялетдинов: «Такое доверие Слуцкому – огромная редкость. Ему везло, но заслуженно ли?»

«Рубин» готовится вернуться в ФНЛ спустя 20 лет, и вылет казанского клуба из РПЛ остается главной новостью во всем российском футболе. Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов не имел такого кредита доверия, как Леонид Слуцкий, и в интервью спортивной редакции «Татар-информа» признался в белой зависти.

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов не имел такого кредита доверия, как Леонид Слуцкий

Фото: © «Татар-информ»

«Вылет «Рубина» для меня оказался неожиданным, прошлая неделя получилась неудачной на прогнозы»

«Рубин» вылетел в ФНЛ. Это шок?

Вылет «Рубина» для меня оказался неожиданным. Я недавно давал оптимистические прогнозы, поскольку вижу уровень игроков, у кого-то он больше, у кого-то он меньше. В этом плане у меня прошлая неделя получилась неудачной на прогнозы. Я предсказал, что «Зенит» и «Спартак» не уступят «Нижнему Новгороду» и «Химкам», а «Рубин» обыграет «Уфу» и что в РПЛ будет расширение до 20 команд. Но, как видите, ничего не совпало.

К слову о расширении лиги, сохранение 16 команд – это правильное решение?

Да, спортивный принцип должен быть соблюден, но есть форс-мажоры, и напрашивалось решение расширить лигу до 20 команд. Ведь четыре окна для сборной давали возможность провести лишние туры. Получалось 38 туров, 20 команд. Но в РФС решили жестко держать регламент. Это тоже с какой-то стороны правильно, потому что порядок, утвержденный до начала чемпионата, должен быть соблюден.

«В РФС решили жестко держать регламент. Это тоже с какой-то стороны правильно, потому что порядок, утвержденный до начала чемпионата, должен быть соблюден» Фото: © «Татар-информ»

Значит, «Рубин» в ФНЛ вы не ждали? Сайманов на пресс-конференции говорил, что заранее понимал, что так будет.

Да, я не ожидал. Что касается причин, то нужно быть внутри команды. Внешне претензии сложно предъявить. Бывает период, когда несколько матчей подряд тебе забивают, а ты отбиваешь штанги и увозишь баранку. Такие моменты бывают, но компенсируются на длинной дистанции чемпионата. Поэтому я ждал, что во второй половине «Рубин» все-таки возьмет свое, и на то были причины и аргументы. Тем более многие говорили об удачном весеннем рывке прошлого сезона.

Но каждый футболист индивидуален, если в прошлом году он переварил эту нагрузку, то в этом году может не переварить. Поэтому отталкиваться от того, что сделать то же самое, что и в прошлом году, не всегда бывает правильным. «Рубин» лишился ключевых игроков, а их потеря бьет по рисунку и структуре.

Другой момент, что остальные команды тоже потеряли, – получается, что игроки второй волны были лучше готовы заполнить вакансии. И вопрос к тренерскому штабу: почему вы не смогли это просчитать, готовили ли вы запасной ресурс или вообще этим не занимались? И тут, когда ситуация коснулась, – резерва нет, им никто всерьез не занимался.

«Не знаю, насколько уместно сравнение с басней “Лебедь, рак и щука”, но видно, что щука потянула команду вниз»

Состав «Рубина» не подразумевал вылета?

Согласен. Если судить даже по осени после потери Макарова, его не смогли адекватно заменить. Акцент все время смещался на левый фланг Кварацхелии, это уже, как мне кажется, неполноценная ситуация, когда чересчур одним флангом атакуют. Потеря Деспотовича – не мог нападающий резко перестать забивать, значит, что-то внутри команды произошло. Так же и с Иваном Игнатьевым, тоже ему выдавали столько авансов, но не получилось.

«Состав у «Рубина» по именам довольно серьезный, а с легионерами команда вообще должна была рвануть по весне, а она рванула не вверх, а вниз» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По именам – это, несомненно, игроки не уровня вылета, а середины и выше турнирной таблицы. Понятно, что весной многих потеряли, но зимой ведь тоже много кого приобрели: воспитанник «Спартака» Ломовицкий, многообещающий Кучаев – очень квалифицированный игрок, к таким же я бы еще отнес Зуева. Мусаев – тоже очень перспективный парень, другое дело, как он адаптировался, но в любом случае игрок с креативным началом. Самошников, Дюпин к сборной привлекались, Лисакович из «Локомотива». Состав у «Рубина» по именам довольно серьезный, а с легионерами команда вообще должна была рвануть по весне, а она рванула не вверх, а вниз. Не знаю, насколько уместно сравнение с басней «Лебедь, рак и щука», но видно, что щука потянула команду вниз.

Многие говорят, что у «Рубина» совсем не было игры – выступили хуже всех весной в РПЛ. Согласны с такой оценкой?

Для того чтобы отработать рисунок, нужно время, но нужна и квалификация. Почему команда, имея запас очков, не перестроила рисунок, это уже вопрос к тренерам, к Леониду Слуцкому. «Ростов» ведь перестроился, «Краснодар» тоже. Да, можно сослаться, что у «Краснодара» своя академия, но почему у вас не было своей академии?

Слуцкий же назвал своих футболистов группой игроков, а не командой – заплатками для дыр. Наверное, ему действительно не хватало обоймы игроков. Я честно думал, что «Рубину» поможет календарь в концовке сезона, но команда Слуцкого выступила так, как за выживание не борются.

А вот перед «Уфой» я снимаю шляпу. А центральный защитник Никитин, который бегал и защитником, и нападающим? Посмотрите гол, когда Ортиз забивал: кто бежал вторым поддерживать атаку? Никитин. Сколько ему лет, а он до сих пор так бегает. Вот это капитан команды.

«Никитин. Сколько ему лет, а он до сих пор так бегает. Вот это капитан команды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я в «Рубине» очень много испытал в свой адрес критических формулировок. Модный был сериал тогда – «Физрук»

То есть «Рубин» был еще и физически не готов?

«Рубин» тоже вроде бился, но... Я, наверное, могу бросить такую мысль, что мотивация должна опираться на хорошую функциональную подготовку, одним желанием и сжатыми зубами матчи не вытаскивают. Я в «Рубине» очень много испытал в свой адрес критических формулировок. Модный был сериал тогда – «Физрук». Многих тренеров в физруков [записывали]. А между прочим, вы посмотрите – именно за счет физики «Реал» вытянул полуфинал Лиги чемпионов у «Сити». Движением они «Манчестер» просто задавили.

База, правильная функциональная подготовка. Значит, «Рубину» не хватило мощи до последней минуты в матче с «Уфой», хотя пенальти мог все исправить, здесь целый комплекс. Нельзя сказать, что «мы вот щас поиграем, мяч попинаем и будем в тонусе». Да, будешь в тонусе по 15-20 минут. Может, на две-три игры мастерства тоже хватит, а потом поплывешь вниз, вон как «Арсенал» тульский.

Почему Мусаев только один раз попал в штангу? Почему таких атак в течение игры не было? А откуда их взять, если ты только навешиваешь, как забивать? А кроме этого момента, со штангой ничего и не придумали, только забросы, да и всё. Ладно, если бы в команде был столб, как Дзюба или Деспотович, это другое дело. Вот все эти празднования гола с фото, не хочу быть старым брюзгой и жаловаться на это, но молодое поколение без этого смартфона жить не может. Они забыли про игру, они пошли все фотографироваться, как будто это конец матча. Видимо, в этот момент произошла потеря какой-то концентрации, а «Уфа», наоборот, обозлилась. Вот, возможно, переломный момент матча.

Многие недоумевают, почему Слуцкий не лишился поста главного тренера «Рубина» после вылета в ФНЛ. Каково ваше мнение?

«Такой кредит доверия – в наше время этого не бывает. На ум приходят разве что Фергюсон и Венгер, но они в ФНЛ свои команды не роняли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Белой завистью я комментирую, потому что это самое невероятное доверие к Слуцкому, которого я вообще в футболе не видел. Такой кредит доверия – в наше время этого не бывает. На ум приходят разве что Фергюсон и Венгер, но они в ФНЛ свои команды не роняли. Тренеру откровенно повезло. На основе чего такое доверие к Слуцкому, за какие заслуги? Это тоже вопрос.

Он брал титулы с ЦСКА, да, но это была абсолютно другая ситуация и сумасшедшая команда. Но и здесь нужно отдать должное Слуцкому, работать с готовыми футболистами и миллионерами нужно уметь, выстраивать с ними отношения, потому что это тонкая материя. Если отталкиваться от английского опыта, там Слуцкий работал очень мало, команда скатилась ближе к 20-му месту, когда он оттуда ушел. В «Витессе» тоже вроде поначалу неплохо выстраивалось, но опять что-то пошло не так. Посмотрим, как получится в «Рубине», ведь одно дело работать с готовыми мастерами, а другое – с молодыми. На них нужно потратить время, чтобы обучить, которое ты не будешь тратить на готовых опытных игроков. Нужно еще и уметь разглядеть, обучить и показать. Тут сложный вопрос.

«У меня не было в свое время такой поддержки, какая есть сейчас у Слуцкого»

Как оцениваете решение Рустема Сайманова оставить Слуцкого в «Рубине»?

Нужно отдать должное Сайманову за такую поддержку и доверие по отношению к Слуцкому. Ну какому тренеру высшей лиги простят поражение 1:5, 1:6, 0:6, 0:3? У меня тоже был такой период, но у меня немного по-другому было, мы ни одной игры не проиграли в Лиге Европы, привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо», «Сьон». Но в чемпионате страны я допустил ошибки, которые для меня были очевидны, потому что часть игроков во внутреннем чемпионате играла так, а в европейском совсем по-другому.

«Я давно уже все это прошел и понял, что тренерская доля такова, что ты не всегда можешь футболистами управлять. Поэтому это разные ситуации, их нельзя как-то сравнивать» Фото: © «Татар-информ»

Но я давно уже все это прошел и понял, что тренерская доля такова, что ты не всегда можешь футболистами управлять. Поэтому это разные ситуации, их нельзя как-то сравнивать. У меня не было в свое время такой поддержки, какая есть сейчас у Слуцкого. Тот же Грасия тоже не задержался, Бердыеву тоже 11-12-е место не простили. Такое доверие к Слуцкому – это огромная редкость. Ему прилично везло, но заслуженно ли? Этот вопрос уже не по адресу. Я могу только комментировать причины, это надо быть внутри команды. Тут я могу много говорить, но это не значит, что я прав. Посмотрим, может, пример «Крыльев Советов» покажет «Рубину», как надо. Все-таки и «Спартак» в советские времена опускался в низшие лиги, ЦСКА туда-сюда курсировал, свежий пример – «Динамо»: опустились и вернулись сильнее, чем есть сейчас.