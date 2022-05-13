Билялетдинов: Сомневаюсь, что протест клубов РПЛ в CAS принесет успех, но сражаться нужно

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение клубов Российской Премьер-лиги подать протест в CAS на решение УЕФА отстранить российские команды от участия в еврокубках в сезоне 2022/23.

По словам экс-наставника казанского клуба, спорт в отношении России полностью политизирован, поэтому расстраиваться, что результат будет не в нашу пользу, не стоит.

«Я сомневаюсь, что они добьются успеха, это всё политика. Сейчас найдут какую-то хитрую причину чтобы отказать нашим клубам, для меня это не будет каким-то неожиданным решением. Я поддерживаю наши клубы, нужно сражаться и подавать в апелляцию. Было много разных ситуаций, когда отстраняли от участия в соревнованиях, но сейчас весь спорт в отношении полностью политизирован», – цитирует Билялетдинова Metaratings.

Напомним, в спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА подали апелляцию четыре клуба Российской Премьер-лиги: «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА.

Ранее стало известно, что перед матчем казанского «Рубина» против «Урала» в Екатеринбурге пройдет Фестиваль чак-чака.