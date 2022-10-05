Билялетдинов: Приятно, что Знарок и тренеры «Ак Барса» прислушиваются к моим словам

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, ныне исполняющий обязанности советника исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали, рассказал о своей роли в команде.

«Я стараюсь помочь команде, если вдруг возникают какие-то вопросы. Обсуждаем моменты, которые возникают и которые надо поправить, стараемся прийти к общему мнению. Стараюсь помочь всем, чем могу. В то же время мою роль в команде нельзя преувеличивать. Тренеры сами должны определять — нельзя на них давить. Совсем глубоко влезать во все вопросы мне не надо. Но мне очень приятно, что тренеры прислушивается к моим словам и что они понимают мои слова», – заявил Билялетдинов в эфире «Ак Барс Шоу».

Также специалист прокомментировал поведение форварда «барсов» Александра Радулова.

«Столь эмоциональное поведение не всегда уместно. Эмоции иногда перехлёстывают. Мы ведём с ним беседы об этом. Но наши ребята привыкли к нему. На него обижаться не надо, он хороший спортсмен», – сказал Билялетдинов.

Напомним, накануне «Ак Барс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 4:5 ОТ.

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