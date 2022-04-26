Билялетдинов: После вояжа в Венгрию Черчесов может вернуться и в «Спартак», почему нет?

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии под руководством российского специалиста Станислава Черчесова.

По словам экс-наставника казанцев, по статистике выигранных титулов Черчесова точно можно считать одним из самых успешных российских тренеров современности.

«Знаете, стать чемпионом всегда почетно, в какой бы стране это не было. Мне так помнится, он уже брал два титула в Польше, теперь вот Венгрия. Ну да, по статистике Черчесова точно можно считать одним из самых успешных современных российских тренеров», – отметил Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Кроме того, специалист прокомментировал критику в адрес Черчесова со стороны многих российских болельщиков.

«Европа-то это одно, но до этого в российских клубах ведь у него как-то не сложилось. И со сборной все получилось неоднозначно. Можно конечно, вспомнить ЧМ-2018 года, но в остальном наша национальная команда была при нем не так успешна. За период при Черчесове группу Лигу Наций мы так ни разу и не выиграли, на Евро-2020 из группы не вышли. Что касается критики в его адрес, то к этому я отношусь абсолютно нейтрально и с уважением отношусь ко всем тем достижениям того или иного тренера. И Черчесов здесь не исключение», – заявил бывший главный тренер «Рубина».

Также экс-наставник казанского клуба предположил, что после удачного вояжа в Венгрию Черчесов вполне может возглавить один из российских топ-клубов.

«Ну да, может и кого-то из России возглавить, почему бы и нет? Вполне возможны любые варианты, тот же "Спартак", почему бы и нет? А может, наоборот, исходя из последних успехов поедет покорять небольшие чемпионаты, вроде Чехии, Словакии, Хорватии. Такие варианты тоже нельзя исключать. Но вполне вероятно, он вернется и в Россию», – подчеркнул он.

Напомним, ранее редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему именно Черчесов, а не Слуцкий является лучшим российским тренером в Европе.