Билялетдинов о выходе клубов в ФНЛ в полуфинал Кубка: «Уже не так страшно расширять РПЛ»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу. По словам специалиста, футбольным чиновникам впору задуматься о расширении Премьер-лиги.

«Это выглядит так, что не страшно расширять РПЛ. Другое дело – как эти команды будут чувствовать себя на длинной дистанции. Можно подумать о расширении, но делать это не сейчас, чемпионат надо закончить, нельзя регламент ломать, нужно заранее объявить о расширении. Но все равно должны быть вылетающие команды, иначе здоровый организм ломается без взаимообмена», – цитирует Билялетдинова Metaratings.

Кроме того, экс-наставник «Рубина» отреагировал на поражение казанской команды в гостевом матче против «Енисея».

«"Енисей" выглядел просто предпочтительнее "Рубина", казанцы давали вольности, это от неготовности. Они истратили психологические силы со "Спартаком", где бились с запредельной самоотдачей. Не успели восстановиться, отсюда и заторможенность, аккумулятор не успел зарядиться – это одна из причин, почему" Енисей" выглядел предпочтительнее», – подчеркнул Билялетдинов.

Стоит отметить, что в полуфинал Кубка России по футболу вышли «Енисей», «Алания», «Динамо» и «Спартак». Жеребьевка стадии 1/2 финала состоится в четверг, 21 апреля, и начнется в 20:25 мск.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила вероятность отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».