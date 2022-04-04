«Этот поступок вызывает уважение»: Билялетдинов - о возвращении Абильдгора в «Рубин»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возвращение в расположение казанского клуба полузащитника Оливера Абильдгора. По словам экс-наставника казанцев, столь нестандартный поступок датчанина может стать примером для других легионеров.

«Возвращение Абильгора сыграет на руку "Рубину". Нестандартный поступок в турбулентное время. Я двумя руками приветствую такое возвращение. Вызывает уважение этот поступок: не все на такое пойдут сейчас. Может быть, это послужит примером другим легионерам, потому что мы же не вечно будем отстранены от еврокубков. Туда, конечно, надо ещё попасть», – цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Кроме того, специалист заявил, что возвращение Абильдгора может стать толчком для команды, придав ей моральный подъем.

«Я не ожидал возвращения. У "Рубина" будет моральный подъём. Возвращение более укомплектованной команды сыграет на руку партнёрам. Благодаря этому "Рубин" пойдёт набирать очки», — подчеркнул Билялетдинов.

Напомним, ранее стало известно, что Оливер Абильдгор вернулся в расположение казанской команды. При этом, сегодня стало известно, что южнокорейский футболист Хван Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином».