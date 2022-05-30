Билялетдинов: «Меня как Слуцкого не поддерживали, Бердыеву 11-12 место не простили»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Татар-информу» прокомментировал решение гендиректора казанского клуба Рустема Сайманова оставить на посту главного тренера Леонида Слуцкого после вылета команды в ФНЛ.

«Нужно отдать должное Сайманову за такую поддержку и доверие по отношению к Слуцкому. Какому еще тренеру высшей лиги простят поражение 1:5, 1:6, 0:6, 0:3? У меня тоже был такой период, но у меня немного по-другому было, мы ни одной игры не проиграли в Лиге Европы, привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо», «Сьон». Но в чемпионате страны я допустил ошибки, которые для меня были очевидны, потому что часть игроков во внутреннем чемпионате играла так, а в европейском совсем по-другому.

Но я давно уже все это прошел и понял, что тренерская доля такова, что ты не всегда можешь футболистами управлять. Поэтому это разные ситуации, их нельзя как-то сравнивать. У меня не было в свое время такой поддержки, какая есть сейчас у Слуцкого. Тот же Грасия не задержался, Бердыеву тоже 11-12-е место не простили. Такое доверие к Слуцкому – это огромная редкость. Ему прилично везло, но заслуженно ли? Этот вопрос уже не по адресу. Я могу только комментировать причины, это надо быть внутри команды. Тут я могу много говорить, но это не значит, что я прав. Посмотрим, может, пример «Крыльев Советов» покажет «Рубину», как надо. Все-таки и «Спартак» в советские времена опускался в низшие лиги, ЦСКА туда-сюда курсировал, свежий пример – «Динамо»: опустились и вернулись сильнее, чем есть сейчас», - заявил Билялетдинов нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ринатом Билялетдиновым.