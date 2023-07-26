Билл выходит из тени: как в «Ак Барсе» показали новичков и контуры троек на новый сезон

Зинэтула Билялетдинов дал понять, что к старту сезона он эмоционально и физически готов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Билялетдинов приветливо общался со СМИ и рассказал об адаптации звездных новичков «Ак Барса»

Появившись в микст-зоне перед журналистами, Зинэтула Билялетдинов дал понять, что к старту сезона он эмоционально и физически готов. Ранее было не совсем ясно, действительно ли сам тренер желает продолжить тренерскую карьеру.

Было много разговоров о том, что Зинэтулу Хайдяровича долго уговаривали, что первоначально он был согласен исключительно на должность советника, которую занимал еще при Олеге Знарке. Сомнений и недопониманий была масса. Однако все они развеялись, как только Билялетдинов начал тепло и доброжелательно общаться со СМИ.

Для Зинэтулы Хайдяровича будущий сезон будет уже четырнадцатым в качестве наставника «Ак Барса». За это время он трижды выигрывал с казанцами Кубок Гагарина. И, судя по настроению в микст-зоне, готов смело и амбициозно идти за четвертым.

Сегодняшняя утренняя тренировка дала старт третьему дню предсезонных сборов. Напомним, в субботу и воскресенье команда проходила медицинское обследование, а в понедельник приступила к плановым занятиям.

Физическая подготовка хоккеистов на начальном этапе сборов полностью устраивает Билялетдинова. По его словам, многие игроки плодотворно провели свои отпуска.

«Физическое состояние? Я считаю, что все ребята хорошо отдохнули, вернулись к сезону в оптимальном состоянии. И тренировки показывают, что они готовились. Тренировки на льду и на земле проходят по-разному. Но в целом команда готова», – заявил Зинэтула Хайдярович.

В текущее межсезонье к «Ак Барсу» присоединилось сразу несколько звездных игроков КХЛ. Самыми громкими трансферами казанцев к этому часу являются переходы нападающих Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова из СКА.

Сегодняшняя утренняя тренировка дала старт третьему дню предсезонных сборов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В минувшем сезоне Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. В 67 матчах форвард набрал 62 (40+22) очка. В свою очередь, Жафяров в 63 играх заработал 44 (16+28) очка, выступая за петербуржцев.

Эффективность нападающих высоко оценил Билялетдинов и заявил, что оба они являются хорошими игроками и умеют забивать немало.

«Они оба очень хорошие игроки. И тот и другой умеют забивать. И забивать, как мне кажется, немало. Будут ли еще новички? Я считаю, что в атаке мы укомплектованы. Что касается обороны, то есть вопрос, который еще висит. Будем работать», – подчеркнул Билялетдинов.

У «Ак Барса» в этом сезоне будет одна из самых мощных скамеек в лиге, и для Билялетдинова ключевой задачей этим летом будет найти идеальное сочетание среди плеяды мастеровитых игроков.

Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, вышедшие в одинаковых зеленых тренировочных джерси, тут же обособились Фото: ak-bars.ru

«Динамовская» тройка и Радулов с Жафяровым. Тройки на сезон сформированы?

Едва команды вышли на лед и получили задачу на первое упражнение от Юрия Бабенко, стало понятно, что историческое воссоединение «динамовской» тройки произошло: Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, вышедшие в одинаковых зеленых тренировочных джерси, тут же обособились и стали выполнять первое упражнение – накат по правому борту с последующим броском.

Можно было бы предположить, что хоккеисты просто «тянутся друг к другу» по старой дружбе во время индивидуальных упражнений, но когда во второй половине тренировки команды приступили к двусторонней игре, все окончательно встало на свои места. Уже в новых зеленых цветах в старом сочетании. В обороне эту тройку страховали в основном Никита Лямкин и Кирилл Адамчук, но иногда сюда заходили и Вячеслав Войнов с Даниилом Журавлевым.

«Да, всегда приятно с ними играть. Думаю, наша химия никуда не пропала. Хоть ноги усталые, но уже чувствуем друг друга», – признавался уже после игры Яшкин на вопрос, каково ему снова сыграть со старыми и хорошо знакомыми партнерами.

Дмитрий Яшкин: «Думаю, наша химия никуда не пропала. Хоть ноги усталые, но уже чувствуем друг друга» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впрочем, если это воссоединение хоть и не было очевидным, учитывая особый взгляд на состав Зинэтулы Билялетдинова, но все же читалось, что появление в белых джерси знакомых партнеров Александра Радулова и Ильи Сафонова в сочетании с Дамиром Жафяровым оказалось куда большим сюрпризом.

«Мы всю игру так провели. Пока это только третий лед, посмотрим, что будет дальше. У нас классные партнеры во всей команде. Думаю, без разницы, кто с кем играет, – старался оставаться дипломатичным Жафяров после тренировки. – Мы с Радуловым еще со времен ЦСКА пересекались, поэтому знакомы давно. Сейчас с ним играть постоянно – это, конечно, совершенно другой уровень, чем было раньше. Но я ко всем партнерам в команде пытаюсь относиться одинаково хорошо. У каждого свои плюсы, поэтому мы стараемся подвести их к общему командному знаменателю», – сказал Жафяров.

Дамир Жафяров: «У нас классные партнеры во всей команде. Думаю, без разницы, кто с кем играет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ожидаемо именно эта тройка порядком разрывала оборону «зеленых», когда выходили на свою смену и исправляли огрехи своих молодых приглашенных хоккеистов Никиты Онишко и Радэля Замалтдинова, составлявших третье «белое» звено, усиленное Максимом Марушевым. Всеволод Альметкин и Игорь Бардин здесь держали оборону. Еще одну «белую» тройку составили Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Петров.

На вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» Билялетдинову, можно ли считать сегодняшние сочетания окончательными и наиболее близкими к итоговым, наставник «Ак Барса» от четкого утвердительного ответа ушел, но и не отрицал, что все останется именно в таком виде.

«Мы пока смотрим, пробуем, а дальше увидим, как они лягут», – оставил себе место для маневра Зинэтула Хайдярович.

К слову, исход ничейного матча команды в итоге решили в серии послематчевых буллитов до первой шайбы. «Давай, Димочка», – подкалывал Кагарлицкого со своей скамейки Радулов перед его попыткой. И Кага вопрос решил, чем вызвал бурное празднование своих партнеров. Вообще, судя по тем скоростям и реакциям хоккеистов на неудавшиеся эпизоды, было очевидно, что для команд это принципиальное противостояние. Каждая из пятерок пыталась что-то доказать друг другу. И это хороший знак – здоровая конкуренция в составе еще никому не мешала.

Александр Степанов довольно активно занимался не только со «своими» молодыми хоккеистами, но и активно распасовывал игрокам первой команды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Александр Степанов в деле. Будет помогать в основе

Еще одной деталью, которая сразу же бросилась в глаза, стало нахождение на льду новоиспеченного главного тренера «Барса» Александра Степанова. Наставник второй команды довольно активно занимался не только со «своими» молодыми хоккеистами, но и активно распасовывал игрокам первой команды и помогал Юрию Бабенко.

Да, основную роль на льду взял первый помощник Зинэтулы Билялетдинова, но очевидно, что Степанов тоже будет иметь «место в совете». А плотное взаимодействие с Биллом, о котором Степа Татарин рассказал в первом интервью по возвращении в Казань, будет заключаться не только в советах по резервистам из фарма, но и в непосредственном участии в тренировочном процессе основной команды.

«В составе есть много молодых перспективных ребят, которым нужно дать новые знания. Уверен, что работа в связке с первой командой будет плодотворной. Я почти всю карьеру играл под руководством Зинэтулы Билялетдинова, знаю его требования и желания. Взаимодействие команд системы должно помочь молодым ребятам лучше подготовиться к игре на высшем уровне», – говорил Степанов клубной пресс-службе.

К слову, сегодня в обоих составах ребят из «Барса» хватало: Кателевский, Онишко, Замалтдинов, Альметкин, Бардин, Ионов… Возможно, кому-то из них удастся зацепиться за основу.

Фото на анонсе: ak-bars.ru