Общество 4 сентября 2025 12:05

Билеты из Казани в Китай подорожали до 30% – АТОР

Фото: © «Татар-информ»

Билеты из Казани и других городов России в Китай на ближайшие даты в среднем подорожали до 30%. Рост цен произошел на фоне введения безвизового режима в эту страну для россиян, сообщил «Татар-информу» вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«По билетам видно, что на 20-30% подорожание есть на перевозки на ближайшие даты после введения безвизового режима», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что рост цен произошел в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе роста цен на туры не ожидается.

«Потом ситуация успокоится, и будет та же цена», – резюмировал Мурадян.

#туризм #Китай #безвизовый режим #россияне #рост цен
