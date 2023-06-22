Билеты на домашние матчи «Рубина» в РПЛ с Fan ID будут стоить от 50 рублей

Фото: «Татар-информ»

Билеты на домашние матчи «Рубина» в новом сезоне Российской Премьер-лиги при оформлении Fan ID будут стоить от 50 рублей.

Об этом на пресс-конференции, посвященной оформления паспорта болельщика рассказал пресс-аташе «Рубина» Марат Вагизов.

Так, по словам представителя казанского клуба, данный ценник будет актуален и на самые топовые вывески, включая домашние матчи против «Зенита», «Спартака», ЦСКА и т.д.

Ранее Вагизов также заявил, что на данный момент карту болельщика в Татарстане оформило более 6 тысяч человек.

Напомним, для посещения матчей чемпионата России по футболу 2023/24 будет необходим Fan ID.

В минувшем сезоне «Рубин» выступал в первенстве Первой лиги, где паспорт болельщика не требовался.