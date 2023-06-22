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Спорт 22 июня 2023 11:45

Стало известно, сколько людей оформили в Татарстане Fan ID

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Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Стало известно, сколько татарстанцев оформили Fan ID. Об этом на пресс-конференции, посвященной оформления паспорта болельщика рассказал пресс-аташе «Рубина» Марат Вагизов.

Так, по словам представителя казанского клуба, на данный момент карту болельщика в Татарстане оформило более 6 тысяч человек.

Кроме того, Вагизов заявил, что на данный момент клуб не обладает сведениями о потенциальной посещаемости домашних матчей «Рубина» в новом сезоне.

Напомним, для посещения матчей чемпионата России по футболу 2023/24 будет необходим Fan ID.

В минувшем сезоне «Рубин» выступал в первенстве Первой лиги, где паспорт болельщика не требовался.

#фк рубин #футбол #fan id
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