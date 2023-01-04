В Германии требуют отставки министра обороны после скандального новогоднего поздравления

Лидеры оппозиционных немецких партий ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали снять с должности министра обороны Германии Кристину Ламбрехт. По мнению политиков, она должна уйти в отставку сама, в противном случае ее необходимо уволить, пишет немецкая газета Münchner Merkur.

Требование оппозиции появилось после публикации скандального видео с новогодним поздравлением министра. На нем она под шум праздничных петард рассказала, что благодаря конфликту на Украине встретилась «с интересными, замечательными людьми». Немецкие политики назвали ее выступление «невыносимым», упрекая за то, что она, вместо разговора о ходе конфликта на Украине, сделала акцент на своих встречах.

«Вся Германия просто качает головой, не только наши солдаты, эксперты по обороне во всем мире теряют дар речи от того, насколько неловким и некомпетентным может казаться на публике министр в нашей стране», — заявил Фридрих Мерц.

«Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – добавил Зедер.

Напомним, Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с декабря 2021 года.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.