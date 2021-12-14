Bild: Меркель лично блокировала поставки оружия на Украину

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично отказывала Украине в поставках вооружений по линии НАТО. Об этом говорится в немецком таблоиде Bild.

Как сообщает РИА Новости, в отказе в поставках вооружения Правительство Меркель обвинил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что экс-канцлер препятствовала Киеву в приобретении крупнокалиберных винтовок и ружей для поражения беспилотников через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам.

Помимо этого, в мае текущего года ФРГ использовала право вето, чтобы заблокировать поставку на Украину американских винтовок, которые к тому моменту уже оплатил Киев. К тому же, сообщает Bild, Правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать данное решение, чтобы Германия не казалась «единственным противником продажи».

В августе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Меркель с просьбой о снятии вето, однако она ответила, что такой вариант «исключен».

Ранее Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Джозефу Байдену, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.