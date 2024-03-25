Билал, Севир, Ратибор и Аглая стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

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Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 18 по 24 марта, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Даян, Билал, Севир, Каюм, Алим, Асылъяр, Ратибор и Нурислам,

В число самых редких женских имен вошли Илая, Эсмира, Миралия, Амила, Севиль, Айша, Тамиля, Ролана, Зухра, Аглая и Оливия.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Марк, Амир, Тимофей, Камиль, Мухаммад и Тимур.

Для девочек казанские семьи наиболее часто выбирали следующие имена: Мадина, Риана, София, Зарина, Амина, Дина, Амелия, Ясмина, Айлин и Самира.

Всего в Казани за семь дней родились 387 детей: 187 девочек и 200 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1250 граммов, а максимальная — 4680 граммов.

Кроме того, за неделю в городе зарегистрировано 140 браков, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на местное Управление ЗАГС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гульшат Нигматуллина покинула пост начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана.