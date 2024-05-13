Билал Эрдоган — Минниханову: Вы помогаете укреплять отношения между тюркскими народами

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтином Билалом Эрдоганом, который находится в нашей республике с рабочей поездкой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области спорта, укрепление существующих связей и участие в международных спортивных соревнованиях, передает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов поблагодарил за внимание к Татарстану и отметил, что Эрдоган, как президент Всемирной конфедерации этноспорта, многое делает для развития культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами.

Он также выразил признательность за поддержку Международной федерации корэш, которая с 2020 года входит в состав Всемирной конфедерации этноспорта. В 2022 году в программу Всемирных игр кочевников в Турции была включена поясная борьба корэш, которая имеет многовековую историю и является неотъемлемой составляющей богатого наследия тюркских народов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Этот вид спорта уникален — он сохраняет религиозно-культурные традиции наших народов и в то же время динамично развивается», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Неджметтин Билал Эрдоган поблагодарил за приглашение посетить Казань и отметил, что в этот визит надеется побывать в Великом Болгаре. Он подчеркнул, что высоко ценит вклад Рустама Минниханова в развитие отношений между РТ и Турцией.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Вы создаете то самое поле, которое обеспечивает укрепление между тюркскими народами, между исламскими странами. И KazanForum служит такой площадкой, которая объединяет», — сказал гость, заявив, что такие события, как экономический форум в Казани, позволяют усиливать и укреплять отношения между странами.