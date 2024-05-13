Международный фестиваль этноспорта в 2025 году планируют провести в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Международный фестиваль, проводимый под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта, планируют провести в 2025 году в Казани. Об этих планах на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым сообщил президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтин Билал Эрдоган.

Он напомнил, что форум в этот раз проходил в Анталье, в нем принимала участие и делегация из Татарстана.

«Каждый раз мы организуем такие мероприятия в разных местах, и в следующем году — мы уже говорили об этом — планируем провести его в Российской Федерации, а именно — в Казани», — цитирует Эрдогана пресс-служба Раиса РТ.

16-18 февраля в Анталье под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта прошел Международный форум и фестиваль «Возрождение традиционных видов спорта», по итогам которого фестиваль этноспорта решено провести в 2025 году в Казани.