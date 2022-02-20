Библиотечная система Нижнекамска объявила 2022-й Годом поэта Разиля Валеева

Централизованная библиотечная система города Нижнекамска объявила 2022-й Годом Разиля Валеева. 4 января татарскому популярному поэту и писателю исполнилось 75 лет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор руководитель учреждения Гульназ Арсланова.

«Это уважаемый человек, сделавший и продолжающий делать многое для сохранения родного языка, культуры и традиций. Он очень многое делает для библиотек республики», — поделилась собеседница агентства.

Этому событию посвятили научно-практическую конференцию, которая состоялась в центральной библиотеке имени Г. Тукая. В конференции приняли участие руководитель научно-методического отдела Национальной библиотеки РТ Люция Нежметдинова и главный библиотекарь этого же отдела Зайнап Замалиева, руководитель Набережночелнинской писательской организации, писатель Факиль Сафин, руководитель Нижнекамского отделения ВКТ Рустам Ганиев, архитектор Фирдавес Ханов и другие участники.

В своих выступлениях писатели, воспитатели, учителя, библиотекари раскрывали творчество писателя с разных сторон. А маленькие нижнекамцы из детских садов придали конференции особый колорит. Артистка ансамбля песни и танца «Нардуган» Гульназ Куканос представила хореографический номер «Зимний костер» на стихи Разиля Валеева и на музыку Луизы Батыр-Булгари. Автором сценария выступила заслуженный работник культуры РТ, заведующая национальной библиотекой им. Кул Гали Гузалия Гибадуллина.

Ко всем присутствующим обратилась Гульназ Арсланова, отметив значимость события.

«У нас проходит научно-практическая конференция «Киң колачлы иҗат», посвященная 75-летию со дня рождения гордости нашего края — любимого поэта татарского народа, лауреата республиканских и государственных премий имени Джалиля и Тукая, выдающегося государственного и общественного деятеля, авторитетной личности, внесшей весомый вклад в мир образования и культуры — нашего земляка Разиля Валеева. В Нижнекамской библиотечной системе стало доброй традицией объявлять Год именем писателей-земляков, поэтов. Если в прошлом году мы с гордостью проводили год Рашита Гареева, то 2022 год с гордостью объявили Годом Разиля Валеева. Его цель — проведение содержательных, масштабных мероприятий по популяризации творчества выдающегося поэта, ознакомление с творчеством талантливого земляка наших читателей, особенно подрастающего поколения»,— отметила директор учреждения.

В этот год запланировано множество мероприятий в онлайн- и офлайн-формате: конкурсы, круглые столы, литературный десант «Чишмә башым Ташлык», читательская конференция по повести «Хочу жить».

Помимо этого, пройдут видеоэфиры, охватывающие отдельные жанры произведений писателя, во время которых читатели разных возрастов смогут ознакомиться с отдельными произведениями. Так, юным зрителям будут представлены переводы сказок народов мира из цикла «Читай сказки, слушай».

«И мы рассчитываем в конце года подвести итоги мероприятий, провести большой круглый стол, представить сборник выступлений на конференции», — отметила Гульназ Арсланова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборник рассказов писателя Разиля Валеева под названием «Старые часы ходят верно» вместе с его книгой «Ядкарь» («Память сердца») были признаны самыми читаемыми в 2021 году, за которые он получил Государственную премию Татарстана имени Габдуллы Тукая.