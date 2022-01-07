Биатлонист Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Логинов стал первым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Допустив один промах, спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 0,8 секунды. Ближайший преследователь — француз Эмильен Жаклен уступил ему 6,5 секунды при двух промахах, а бронзовый призер — норвежец Стурла Легрейд 15,1 секунды при одном промахе.

В десятке оказались еще два представителя сборной России: Антон Бабиков, проведший гонку без промахов, отстает от Логинова на 23 секунды и занимает шестое место, а Даниил Серохвостов — восьмое (два промаха, +25,8).

Золото Логинова стало первой победой сборной России на этапах Кубка мире в этом сезоне. Теперь биатлонист поднялся на девятое место в общем зачете турнира.

Напомним, что лидер сборной Эдуард Латыпов не принимает участие в данном этапе Кубка мира, а также, возможно, пропустит следующий. У него, а также у массажиста Романа Никитина выявлен Covid-19.