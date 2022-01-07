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Ру Тат
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Спорт
7 января 2022  13:38

Несмотря на два ковид-случая биатлонисты России выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Российская команда по биатлону выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе, несмотря на два ковид-случая в сборной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов.

«Второй случай заражения коронавирусом не помешает российской команде сегодня принять участие в гонках», — сказали в пресс-службе.

Covid-19 заболели биатлонист Эдуард Латыпов и массажист Роман Никитин. Этап Кубка мира стартует 7 января, программу состязаний откроет мужской спринт.

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